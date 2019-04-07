ايران تكشف عن تعاون قطاعات الدفاع الجوي مع العراق لمواجهة تهديدات من الحدود الغربية

الخليج 365/ بغدادكشف رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، عن تعاون قطاعات الدفاع الجوي مع العراق لمواجهة تهديدات من الحدود الغربية، فيما اشار الى ان رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي سيزور ايران بعد شهر رمضان.

وقال باقري في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد بعد لقائه في طهران رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي، وتابعته الخليج 365، ان " علاقات إيران مع العراق تتميز تماما عن العلاقات الدولية الاخرى"، لافتا إلى "اننا نمتلك علاقات دافئة مع الجيش العراقي، وقد اجرينا مباحثات في اللقاءات السابقة واجتماع دمشق الثلاثي".



واضاف "لقد ساد التفاهم الكامل اجتماع اليوم حيث العلاقات بين البلدين عميقة جدا وان علاقاتنا مع العراق مميزة تماما عن العلاقات الدولية الاخرى"، مشيرا الى ان "على القوات المسلحة في البلدين تعزيز علاقاتهما من اجل تعزيز الامن".

وتابع انه "تم البحث خلال اجتماع اليوم حول قضايا الحدود وتجريف نهر اروند وامن هذا العمل وتم الاتفاق على ان تتولى القوات المسلحة في البلدين امن هذا العمل، كما جرى التاكيد على التعاون المشترك بين البلدين في مصب نهر اروند لتوفير امن الخليج الفارسي"، موضحا انه "تم طرح موضوع الدفاع الجوي المترابط بين ايران والعراق وتم التفاهم حول ذلك".

واكد باقري انه "من الممكن ان نشعر بتهديدات جوية من الحدود الغربية فقد تقرر ارساء تعاون قطاعات الدفاع الجوي للبلدين معا عن كثب"، موضحا انه "تم التوصل ايضا الى تفاهمات جيدة حول التعاون في مجال التدريب واجراء مناورات مشتركة ونقل خبرات ايران للعراق حيث سيتم الاتفاق النهائي حولها خلال زيارته (الفريق الركن الغانمي) الرسمية الى ايران بعد شهر رمضان".

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل الى العاصمة الايرانية طهران امس السبت، على راس وفد وزاري كبيرة حيث التقى بالرئيس الايراني حسن روحاني والمرشد الايراني الاعلى علي خامنئي وبحث معهم تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة المجالات.

