روحاني يفتتح خطا جديدا من مترو طهران يستوعب مليون مسافر

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل اعلام ايرانية، الأحد، بتشغيل المرحلة الاولى من الخط السادس لمترو انفاق طهران بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني.

وقالت وكالة "مهر" الايرانية للأنباء، إن الخط السادس من مترو انفاق طهران افتتح صباح اليوم بحضور رئيس الجمهورية الايراني حسن روحاني.

وأوضحت أن الخط السادس يتكون من مترو انفاق طهران من 27 محطة وطوله يبلغ 36 كم حيث يبدأ من منطقة "دولت آباد" جنوب شرقي طهران وينتهي في منطقة "كن" شمال غربي طهران، مضيفة أنه مبدئياً تم افتتاح 9 كم من القسم الجنوبي للخط ما يشمل ثلاث محطات من أصل 27 محطة.



وبينت ايضا أن الخط السادس من مترو انفاق طهران يستوعب مليون مسافر يوميا، كما يربط أقصى جنوب شرقي طهران بأقصى شمال غربيها، بالاضافة الى أن الخط السادس من مترو انفاق طهران يشكل مع الخط السابع الحلقة الرابطة لجميع خطوط مترو انفاق طهران.

وتتضمن خطة تطوير الخط السادس من مترو انفاق طهران اتصاله عبورا باربع محطات، وبذلك سوف يصبح هذا الخط الذي يبلغ طوله 38 كم، أطول خط مترو في الشرق الاوسط.

