الرئيس التونسي: لا أرغب في ولاية ثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ تونس

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي «92 عاما» أمس في مؤتمر حزب حركة نداء تونس إنه لا يرغب في الترشح لولاية رئاسية ثانية.

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وأضاف «لن أرغب في الترشح لأن تونس تزخر بالرجال والكفاءات لكنهم ليسوا في تونس»، وتابع «أعتقد أن تونس تستحق التغيير».

مع ذلك أبقى الرئيس الذي يتولى الرئاسة منذ انتخابات 2014، الباب مفتوحا لحسم هذا الموقف في الآجال التي يضبطها الدستور.

ويسعى حزب «حركة نداء تونس» عبر مؤتمره الانتخابي الأول منذ أسسه السبسي عام 2012، إلى لملمة صفوفه بعد موجة استقالات طالت العشرات من القياديين ونوابه في البرلمان، مما أدى إلى فقدانه نصف مقاعده التي فاز بها عام 2014 ونال بها الأغلبية آنذاك. واختلف وضع الحزب الآن، إذ انسحب من الائتلاف الحكومي، الذي كان يقوده مع حليفه حركة النهضة الإسلامية وخصمه السابق في الانتخابات، ودخل في خلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد القيادي السابق في الحزب، والذي يتوقع أن يكون خصما مباشرا لنداء تونس على رأس حزبه الجديد «تحيا تونس».