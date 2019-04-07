نتنياهو: قلت لترمب لن أجلي شخصا واحدا من الضفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ تل أبيب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوضح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه غير مستعد لإجلاء «شخص واحد» من أي مستوطنة في الضفة الغربية.

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جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه القناة 13 التلفزيونية ونشرتها أمس صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في موقعها الالكتروني.

وعندما سئل عما إذا كان يعرف تفاصيل «صفقة القرن» التي يقوم بإعدادها ترمب، قال «إنه يعرف ما طلب من ترمب تضمينه في الصفقة»، وأضاف «أعرف ما قلته. قلت إنه لا يمكن إزالة حتى مستوطنة واحدة، وإن إسرائيل تصر على سيطرتنا المستمرة على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن».

وعندما سئل عما إذا كان يتوقع من الإدارة الأمريكية أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مثل اعتراف ترمب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان الشهر الماضي، ولماذا لم يضغط على ترمب الآن للموافقة على السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، قال «انتظروا حتى الولاية التالية». في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي يخوضها حزب الليكود بزعامة نتنياهو بعد غد.