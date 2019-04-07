1229 لغما انتزعها مسام من اليمن في أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من مارس 2019، من انتزاع 1,229 لغما، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 52,777 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 288 سلة غذائية، تزن 21 طنا و312 كجم، على النازحين والمتضررين في مديريتي عبس وحرض بمحافظة حجة، ليستفيد منها 1,728 فردا، في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

ألغام انتزعها مسام في أسبوع:

6,647 لغما انتزعت في مارس 2019

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28 لغما مضادا للأفراد

738 لغما مضادا للدبابات

448 ذخيرة غير متفجرة

15 عبوة ناسفة