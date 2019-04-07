شيوخ ليبيا للسراج وحفتر: أسكتوا صوت البارود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طرابلس

أفادت مصادر عسكرية ليبية أمس بأن طائرات حكومة الوفاق، شنت غارات جوية على معسكر مزدة التابع لقوات المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الليبي، جنوب مدينة غريان الواقعة جنوب مدينة طرابلس، ونقلت قناة «ليبيا الأحرار»عن المصادر قولها :»إن غارات جوية أيضا استهدفت تمركزا لقوات حفتر بمنطقة سوق الخميس جنوب غرب طرابلس» .

وأصدر السراج أمس قرارا بتعيين العقيد طيار محمد حسن محمد قنونو ناطقا رسميا باسم الجيش الليبي، بينما عبر مجلس شيوخ ليبيا عن «قلقه» إزاء الأحداث الجارية في مناطق متعددة من الساحة الغربية في ليبيا، مشيرا إلى أن البارود وإزهاق الأرواح وتربص الأطراف ببعضها واستعمال الشباب كوقود لمعارك الرابح فيها خاسر، معطيات تدعو للقلق.

ودعا «شيوخ ليبيا كل الأطراف إلى التوقف الفوري عن التصادم والتحارب وإسكات صوت البارود»، مطالبا البعثة الأممية والمجتمع الدولي بأن يبذلوا جهودهم لوقف هذا النزيف و«تبديد سحب الأزمة الليبية».