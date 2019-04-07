مقتل ضابط وشرطيين في هجوم مسلح بالقاهرة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل ضابط وشرطيان في هجوم مسلح لمجهولين على سيارة عناصر الأمن، بمنطقة النزهة شرق العاصمة المصرية القاهرة.
وذكر مصدر أمني أن مسلحين مجهولين أطلقوا النيران على سيارة كان يستقلها النقيب رامي عبدالرازق، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، وأمينا شرطة من قوة القسم صباح الأحد، ما أدى لمقتلهم، وإصابة 3 آخرين.
وأضاف أن القوة الأمنية كانت تستقل سيارة في شارع طه حسين بالنزهة الجديدة لتفقد الحالة الأمنية، وفوجئت بإطلاق مجهولين النار عليهم مشيراً إلى أنه تم تطويق المنطقة، وغلق مداخلها ومخارجها، وتمشيطها للبحث عن الجناة.
وقال إنه يتم التحقيق حالياً لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه.
وأفادت مراسلة "العربية" أنه أثناء مرور ضابط مباحث النزهة الساعة الـ 4 فجر اليوم وحال اشتباهه في إحدى السيارات وتقلّ 4 أشخاص اقترب من السيارة لفحص المتواجدين بها، فنزل شخصان من السيارة مسلحان وأطلقا النار على الضابط والقوة المرافقة.
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