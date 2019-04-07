شكرا لقرائتكم تشيلسي هاندلر: صدمة فوز ترمب قادتني للطبيب النفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الممثلة الكوميدية والناشطة الأميركية تشيلسي هاندلر إن فوز دونالد ترمب في عام 2016 أوصلها لحالة قادتها إلى الانقباض وأوصتلها لحالة نفسية سيئة، وأنها بحثت عن طبيب للعلاج عقب انتهاء الانتخابات.

وشرحت يوم الجمعة لدى ظهورها في برنامج "رييل تايم ويذ بيل مار" أنها مرت بما يعرف بـ "أزمة منتصف العمر" (مواليد 1975) عقب صدمة فوز ترمب وهزيمة هيلاري كلينتون، وهو الموقف الذي لم تعشه من قبل من حيث القلق الشديد.

كما ذكرت أن فوز ترمب قادها أيضاً لتدخين الماريجوانا لبعض الوقت، للتخلص من مرارة الواقع.

وأخبرت هاندلر المذيع مار بحسب موقع فوكس نيوز الإخباري: "كان عليّ أن أدفع لطبيب نفسي لكي يسدي إليّ نصائح إزاء ما أصابني عن فوز ترمب، واستمر ذلك لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً".

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وقالت: "عندما كان لا بد من مواجهة الحقيقة والعودة إلى الماضي، فقد تذكرت أنه في طفولتي كان قد مات أخي وأنا عمري تسع سنوات".

وتابعت: "في البدء لم أربط بين الحدثين، لكن بدا الأمر لي كما سيكون لأناس كثيرين، محفزاً عاطفياً يحث على التصبر.. وأدركت أيضاً أنني كنت مدللة في حياتي بحيث لا أعرف الغضب".

كما تحدثت الكوميدية الليبرالية عن أنها شعرت أثناء العلاج النفسي بأنها ربما بالغت في حالة الألم، لأنها لم تتعرض لاغتصاب أو تحرش مثلا مما يثير مثل هذه الأزمة النفسية.

وقالت إنها أخبرت نفسها بأنها إنسانة واعية وعليها أن تواجه الواقع، ولذا استيقظت، في النهاية.