وكيل "إعلام البرلمان": تقرير "النقد الدولى" يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
واعتبر "شيمكو"، فى بيان له اليوم، أن توقعات صندوق البنك الدولى بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، إلى 11.2 مليار دولار خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ 9.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019 يعد شهادة جديدة فى نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى وقدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر لإقامة المشروعات الاستثمارية داخل المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر مارس الماضى بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 44.112 مليار دولار، حيث سجلت 44.06 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2019.
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