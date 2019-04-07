شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت بجولة الإعادة على مقعد أشمون..وانتظام فتح اللجان أمام الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صباح اليوم الأحد، التصويت فى جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية بدائرة أشمون على مقعد النائب محمود الخشن، والذى توفى إثر أزمة قلبية حادة، وقد شهد اليوم الأول والذى يتنافس فيه كل من، أحمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن، وحاتم مجلع مرشح مستقل على المقعد، وذلك وسط تواجد أمنى مكثف، وفتحت جميع اللجان أبوابها أمام الناخبين بقرى المركز والمدينة فى مواعيدها دون تأخير .

ومن جانبه، أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة من القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدنى بالمحافظة وعدد من الجهات المعنية بمتابعة سير العملية الانتخابية للتدخل السريع فى حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، التى تتلقها الغرفه مباشرة أو من خلال غرف العمليات الفرعية والمنتشرة بأى من وسائل الاتصال المتاحة .

وتابع اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادت الكاملة لتأمين جولة الاعادة من الانتخابات البرلمانية بدائرة أشمون على مقعد النائب الراحل محمود الخشن .

وأضاف مدير الأمن "لليوم السابع" أنه تم تأمين مقارات اللجان العامة والفرعية والقضاة من اليوم وحتى الانتهاء من الانتخابات التكميلية بدائرة أشمون بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة بالإضافة إلى تأمين خطوط سير القضاء .

وأوضح مدير الأمن، أنه تم تشيكل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لرصد أى تجاوزات والتى من غرضها إفساد الانتخابات أو إحداث حالة من العنف والفوضى.

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ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألفا و955 ناخبا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة ، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا، فيما يتنافس بالانتخابات فى جولة الإعادة كل من، أحمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن وحاتم مجلع مرشح مستقل.



فتح لجان التصويت بجولة الاعادة على مقعد أشمون

فتح لجان التصويت بجولة الاعادة على مقعد أشمون