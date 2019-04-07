شعبة المعلومات توقف اثنين من أفراد إحدى أخطر عصابات سرقة السيارات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "شعبة المعلومات تمكنت من تحديد هوية عصابة جديدة نشطت في الفترة الأخيرة في عمليات سرقة السيارات ضمن نطاق محافظة جبل لبنان وتضم كل من : هـ. ب. (مواليد العام 1974، لبناني) وع. ح. (مواليد العام 1968، سوري) وهما من اصحاب السوابق الجرمية في قضايا: سرقة السيارات، السلب، القتل، التزوير وتعاطي المخدرات ومن الاشخاص الخطرين"، مشيرة الى أنه "على الاثر، وضعت خطة ميدانية لتوقيف المذكورين خلال قيامهما بالتجول لتنفيذ عمليات السرقة".
ولفتت الى أنه "بتاريخ 30/3/2019، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات بتوقيفهما في محلة خلدة على متن سيارة نوع هيونداي أكسنت لون أسود، تبين انها تستخدم في عمليات سرقة السيارات تم ضبطها، بالإضافة إلى الادوات المستخدمة من قبلهما. وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامها بتنفيذ /16/ عملية سرقة سيارة ضمن مناطق : صحراء الشويفات، سن الفيل ، الجديدة، عين الرمانة ، الدكوانة وسد البوشرية، وانهما كانا يتقاضيان مبلغ يتراوح بين 1500 دولار و2000 دولار عن كل سيارة مسروقة.
كما اعترف الأول بتنفيذه ٩ عمليات سرقة سيارات نوع هيونداي توكسون وهيونداي سانتا و"اف جي كرورز" وفان هيونداي بالاشتراك مع آخرين في مناطق : ذوق مصبح ، السبتية ، الروضة ، الدورة ، الزلقا ، الجديدة ، الأجنحة الخمسة ، سن الفيل ، جل الديب، سد البوشرية ودوحة عرمون. وفي سياق التحقيق معهما، اعترفا بانهما لم يتمكنا من نقل سيارة نوع هيونداي توكسون الى البقاع، والتي قاما بسرقتها من منطقة سد البوشرية بتاريخ 24/3/2019 وقد قاما بركنها في منطقة الليلكي ، حيث تم ضبطها وتسليمها الى أصحابها. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".
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