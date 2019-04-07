شعبة المعلومات توقف اثنين من أفراد إحدى أخطر عصابات سرقة السيارات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "​شعبة المعلومات​ تمكنت من تحديد هوية عصابة جديدة نشطت في الفترة الأخيرة في عمليات سرقة السيارات ضمن نطاق ​محافظة جبل لبنان​ وتضم كل من : هـ. ب. (مواليد العام 1974، لبناني) وع. ح. (مواليد العام 1968، سوري) وهما من اصحاب السوابق الجرمية في قضايا: سرقة السيارات، السلب، القتل، التزوير وتعاطي ​المخدرات​ ومن الاشخاص الخطرين"، مشيرة الى أنه "على الاثر، وضعت خطة ميدانية لتوقيف المذكورين خلال قيامهما بالتجول لتنفيذ عمليات السرقة".

ولفتت الى أنه "بتاريخ 30/3/2019، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات بتوقيفهما في محلة خلدة على متن ​سيارة​ نوع هيونداي أكسنت لون أسود، تبين انها تستخدم في عمليات سرقة السيارات تم ضبطها، بالإضافة إلى الادوات المستخدمة من قبلهما. وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامها بتنفيذ /16/ ​عملية سرقة​ سيارة ضمن مناطق : ​صحراء​ ​الشويفات​، ​سن الفيل​ ، ​الجديدة​، ​عين الرمانة​ ، ​الدكوانة​ و​سد البوشرية​، وانهما كانا يتقاضيان مبلغ يتراوح بين 1500 ​دولار​ و2000 دولار عن كل سيارة مسروقة.