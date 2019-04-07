جريحان بحادث سير في ضهر العين الكورة

سقط جريحان ب​حادث سير​ بين ​سيارة​ من نوع "​مرسيدس​" وسيارة رباعية الدفع نوع "​هوندا​ crv" على طريق عام ​ضهر العين​ - ​الكورة​. وحضرت فرق ​الصليب الاحمر​ الى مكان الحادث وعملت على اسعاف الجرحى ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

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