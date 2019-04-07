طقس ربيعي يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًأ بسحب متوسطة حيث تكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ في المناطق الداخلية والشمالية فترة قبل الظهر مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ على الساحل على الساحل يتحوّل مساء الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.

كما توقعت ان يكون طقس الغد صاف ٍ الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر. أما الثلاثاء فيكون غائم جزئيًأ مع رياح ناشطة أحياناً وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات .