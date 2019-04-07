أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ربيعيا يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًأ بسحب متوسطة حيث تكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ في المناطق الداخلية والشمالية فترة قبل الظهر مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الساحل على الساحل يتحوّل مساء الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.
كما توقعت ان يكون طقس الغد صاف ٍ الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر. أما الثلاثاء فيكون غائم جزئيًأ مع رياح ناشطة أحياناً وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات .
كانت هذه تفاصيل خبر طقس ربيعي يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.