انطلاق انتخابات نقابة مهندسي الشمال لرئاسة الفروع الأربعة

انطلقت صباح اليوم، ​انتخابات​ ​نقابة المهندسين​ في ​الشمال​، لرئاسة الفروع الأربعة، المدني والمعماري والموظفين والمتعهدين والزراعيين، اضافة الى الصندوق التقاعدي والتأديبي ومراقبة حسابات الصندوق التقاعدي.

وتتنافس لائحتان، "النقابة للجميع" و "القرار النقابي المستقل"، ويبلغ عدد المهندسين المنتسبين الى نقابة الشمال 13357 مهندسا، ويتوقع ان تصل نسبة الاقتراع الى 2500 مهندس.

وتضم "النقابة للجميع" جيرار السمعاني عن الفرع المدني، رولا السعدي عن الفرع المعماري، خالد مواس عن فرع الموظفين، جيلبير مرعب عن فرع المتعهدين والزراعيين، ناهد الغزال عن لجنة إدارة الصندوق التقاعدي، روجار النشار عن ​المجلس التأديبي​، بلال هرموش وعمر هللو عن لجنة مراقبة حسابات الصندوق التقاعدي.

أما لائحة "القرار النقابي المستقل" فتضم صفوان الشهال عن الفرع المدني، وائل دبس عن المعماري، علي هرموش عن فرع الموظفين، ​انطوان سعد​ عن فرع المتعهدين، مرسي المصري عن الصندوق التقاعد، مصطفى البضن وريمون الست عن الفرع التأديبي، رامي القرحاني وماجده الصيداوي عن مراقبة حسابات الصندوق التقاعدي.