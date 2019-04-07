سرحان: حملة مكافحة الفساد مستمرة والتعيينات القضائية ستحصل في وقتها

أكد وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​، أن "حملة ​مكافحة الفساد​ مستمرة ووفق الأصول"، مشيرا الى "أنني لست بموقع قطع الرقاب ولكن هناك أصول في ​القضاء​ والأجهزة الرقابية تقوم بعملها بدقة وشفافية وحيادية وأنا أراقبها يوميا ".

وشدد سرحان في حديث تلفزيوني على أن "التحقيقات مستمرة والأجهزة الرقابية تتابع عملها وتباعا سوف تظهر النتائج، والمذنب سوف يحاسب والبريء تعلن برائته، ولا تغطية على أحد"، لافتا الى أن "​التعيينات القضائية​ ستحصل في وقتها ونحن بصدد التشاور لإخيتار الشخص المناسب في المركز المناسب".

وأضاف: "هناك مرجيعة دائمة للتعيين، لكن هذا لا يعني أن هناك تدخلا سياسيا"، داعيا الى "إنتقادنا عند ظهور أي ثغرة أو مخالفة".