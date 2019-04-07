لافروف من الأردن: لاتخاذ اجراءات صائبة لإعادة اللاجئين الى بلادهم

أوضح وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ أنه أجرى مع نظيره ​الأردن​ي ​أيمن الصفدي​ "مفاوضات بناءة ومثمرة على المحاور الأساسية المتعلقة ب​مكافحة الارهاب​ والصراع الاسرائيلي الفلسطيني والوضع في ​سوريا​ وعودة ​النازحين​"، مشيرًا إلى أنه "لدينا موقف مشترك في تطوير مجهوداتنا المبذولة لإعادة سوريا الى ​الجامعة العربية​ ويجب أن ترحب جميع الدول بهذا القرار".

وأعرب لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، عن قلقه بشأن وضع ​اللاجئين السوريين​ في الأردن، مؤكدًا أنه "يجب اتخاذ اجراءات صائبة لإعادة اللاجئين الى بلادهم وتوفير ​الكهرباء​ وغيرها من الحاجات الأساسية لهم".

وشدّد لافروف على "ضرورة تفكيك مخيم ​الركبان​ في الأردن بأقرب وقت لأن الكثيرين من اللاجئين يريدون العودة إلى أرضهم. ونحن ننظر في مختلف الخيارات لحل هذه القضية. ونرى أن السبيل الوحيد والأفضل هو رفع الحصار عن المخيم من قبل ​الولايات المتحدة​ لتفكيكه وإزالة العوائق أمام تنفيذ ذلك"، لافتًا إلى أن مخيم الركبان قريب من القاعدة الأميركية والميليشيات الأميركية المتواجدة هناك منذ فترة طويلة رفضت ذلك، وطالبت بإرسل القوافل الأممية إلى المخيم".