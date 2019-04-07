الحزب الحاكم في السودان: التغيير في البلاد يتم عبر الانتخابات

أكّد رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أحمد هارون، عقب اجتماع للمكتب القيادي للحزب لبحث تطورات الوضع بالبلاد، أن "أي تغيير بالبلاد يتم عبر الانتخابات".
وأشاد هارون بالحكمة التي تعامل بها القيادة السياسية وقادة ومنسوبي الأجهزة الأمنية في مواجهة حشود المتظاهرين التي شهدتها البلاد السبت، موضحًا أن هذه الحكمة هي المطلوبة لتجنيب البلاد أي انزلاق نحو انفلات أمني واسع وانتشار العنف والتوتر المجتمعي.
ولفت هارون إلى أن الحزب متمسك بالتغيير المحتكم لرأي الشعب عبر الانتخابات، معتبرا ذلك "الطريق الوحيد للأمن والاستقرار".
ويذكر أن الحزب قد أعلن، في 1 آذار الماضي، تفويض الرئيس السوداني عمر البشير سلطاته وصلاحياته في رئاسة الحزب الحاكم لنائبه هارون، مع الإشارة إلى أن الاحتجاجات في السودان دخلت شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير، وأسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، حسب آخر إحصائية حكومية، فيما تفيد "منظمة العفو الدولية" بأن حصيلة الضحايا بلغت 52 قتيلًا.
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