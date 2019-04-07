الصفدي للافروف: التنسيق الأردني الروسي ساعد في تهدئة الأوضاع في سوريا

أكّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ​أيمن الصفدي​ أن "التنسيق الأردني الروسي ساعد في تهدئة الأوضاع في ​سوريا​"، مثنيًا على "موقف ​روسيا​ الثابت والداعم لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي".

ولفت الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، إلى أن بلاده "تريد أن تستعيد سوريا قوتها ومكانتها في المنطقة"، موضحًا "أننا نعمل ضمن مجال ​المجتمع الدولي​ لتحقيق ذلك الهدف، وحوارنا المستمر مع روسيا ضمن الشفافية والصراحة سيأخذنا إلى مساحات أفضل من التعاون من خلال تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين".