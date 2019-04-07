الصفدي للافروف: التنسيق الأردني الروسي ساعد في تهدئة الأوضاع في سوريا

أكّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن "التنسيق الأردني الروسي ساعد في تهدئة الأوضاع في سوريا"، مثنيًا على "موقف روسيا الثابت والداعم لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي".
ولفت الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إلى أن بلاده "تريد أن تستعيد سوريا قوتها ومكانتها في المنطقة"، موضحًا "أننا نعمل ضمن مجال المجتمع الدولي لتحقيق ذلك الهدف، وحوارنا المستمر مع روسيا ضمن الشفافية والصراحة سيأخذنا إلى مساحات أفضل من التعاون من خلال تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين".
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