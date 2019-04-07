سفارة السعودية في السودان تطلب من رعاياها الابتعاد عن مواقع المظاهرات

طلبت ​السفارة السعودية​ في ​السودان​، من رعاياها، الزائرين أو المقيمين في ​الخرطوم​ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع المظاهرات مع الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك.

ووكان قد خرج آلاف المتظاهرين السودانيين، إلى شوارع العاصمة، حيث وصل العديد منهم إلى مقر ​قيادة الجيش​ للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر كانون الأول 2018 ضد حكم الرئيس ​عمر البشير​.

وأعلنت مصادر طبية عن مقتل 5 أشخاص خلال المظاهرات التي اختار منظموها تاريخ 6 نيسان للاحتجاجات، إحياء لذكرى انتفاضة العام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري.