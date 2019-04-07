المعارضة التركية: بعد إعادة فرز نصف الأصوات لا نزال متقدمين في اسطنبول

أعلن حزب المعارضة الرئيسي في ​تركيا​ أن مرشحه لمنصب رئيس بلدية ​اسطنبول​ متقدم بفارق ضئيل على مرشح ​حزب العدالة والتنمية​ الحاكم، وذلك بعد إعادة فرز نصف صناديق الاقتراع.

وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن مرشحه، أكرم إمام أوغلو، حصل على 17919 صوتا إضافيا بعد إعادة فرز 49 في المئة تقريبا من صناديق الاقتراع. ولا يزال الهامش ضئيلا للغاية في انتخابات حصل فيه كل مرشح على نحو 4 ملايين صوت.

لكن رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية، قال للصحفيين الجمعة الماضي إن الهامش بينه وبين إمام أوغلو يتقلص، مضيفا أن النتيجة التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات، ستكون مختلفة بمجرد استكمال إعادة الفرز.