حكومة السودان: الدم السوداني هو أغلى ما يجب أن نحافظ عليه

أكد الناطق الرسمي باسم ​الحكومة​ السودانية حسن إسماعيل، أن ​الأخبار​ المنتشرة في وسائط التواصل عن ​اعتصامات​ واقتحام لبيت الضيافة بعد ذلك من باب الإثارة والتعبئة لا غير.

وشدد على انه "رغم التعبئة العالية والشحن الكبير الذي قامت به المعارضة مستغلة رمزية ذكرى 6 أبريل إلا أن منهج الأجهزة الحكومية وجد ارتياحا واحتراما من قبل المواطنين". وأكد حسن إسماعيل أن الدم السوداني هو أغلى ما يجب أن نحافظ عليه، داعيا الأطراف السياسية الأخرى العمل علي ذلك وتقليل حدة الاستقطاب.

وأثنى إسماعيل على الروح الوطنية التي تعاملت بها ​القوات​ النظامية المختلفة مع المتظاهرين الذين تجمعوا قبالة ​القيادة​ العامة ب​الخرطوم​. وأكد حسن إسماعيل تمسك الحكومة بنهج الحوار وألا سبيل لمنهج غيره.