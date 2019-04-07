سفارة السعودية بأوغندا: التواصل مستمر بشأن السعودي الذي فقد في بحيرة فيكتوريا

أعلنت ​السفارة السعودية​ في ​أوغندا​ إن التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية بشأن مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا، وهو مذكر السبيعي.

وأوضحت السفارة أن الاتصال مع ذوي السبيعي مستمر أيضا حتى "يعود سالما إلى أرض الوطن".