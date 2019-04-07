أعلنت السفارة السعودية في أوغندا إن التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية بشأن مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا، وهو مذكر السبيعي.
وأوضحت السفارة أن الاتصال مع ذوي السبيعي مستمر أيضا حتى "يعود سالما إلى أرض الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية بأوغندا: التواصل مستمر بشأن السعودي الذي فقد في بحيرة فيكتوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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