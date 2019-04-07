تجدد الإشتباكات في محيط مطار طرابلس بين الجيش الليبي وقوات المجلس الرئاسي

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" عن تجدد الإشتباكات في محيط مطار ​طرابلس​ الدولي بين قوات ​الجيش الوطني​ الليبي وقوات المجلس الرئاسي.

فيما أعلن الناطق باسم المستشفى الميداني في طرابلس، مالك مرسيط، أن الاشتباكات التي دارت أمس بمحيط العاصمة، أسفرت عن 7 قتلى من قوات المجلس الرئاسي و55 جريحا.

يذكر أن الاشتباكات اندلعت في أكثر من جبهة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين ائتلاف المجموعات المسلحة الموالية ل​حكومة​ الوفاق الوطني، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​. وأعلنت ​القوات​ التي يقودها المشير خليفة حفتر تعرضها لغارة جوية على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة طرابلس.