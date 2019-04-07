تجدد الإشتباكات في محيط مطار طرابلس بين الجيش الليبي وقوات المجلس الرئاسي

أفادت قناة "روسيا اليوم" عن تجدد الإشتباكات في محيط مطار طرابلس الدولي بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات المجلس الرئاسي.
فيما أعلن الناطق باسم المستشفى الميداني في طرابلس، مالك مرسيط، أن الاشتباكات التي دارت أمس بمحيط العاصمة، أسفرت عن 7 قتلى من قوات المجلس الرئاسي و55 جريحا.
يذكر أن الاشتباكات اندلعت في أكثر من جبهة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين ائتلاف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وأعلنت القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر تعرضها لغارة جوية على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة طرابلس.
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