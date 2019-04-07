جليك:قرار نتانياهو بضم مستوطنات للضفة انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن

رأى المتحدث باسم ​حزب العدالة والتنمية​ التركي ​عمر جليك​ ان إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ضم مستوطنات ​الضفة الغربية​ في حال فوزه ب​الانتخابات​، يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات ​مجلس الأمن الدولي​ والقوانين الدولية. وأشار إلى ان "عقلية الاحتلال التي يمثلها ​نتنياهو​ هي التهديد الأكبر على القانون والأمن الدوليين".

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