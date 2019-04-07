انفجار عبوة ناسفة في منطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، لـ "​السومرية​ نيوز إن منطقة المشتل شرقي العاصمة ​بغداد​ شهدت ​انفجار​ نتج عن ​عبوة ناسفة​. وأوضح ان العبوة كانت موضوعة داخل عجلة نوع (بيك اب) حكومية تابعة لشرطة الطاقة انفجرت، ضمن حي المعلمين في منطقة المشتل، شرقي بغداد، دون أي أضرار بشرية تذكر".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".