ننشر كراسة شروط أراضي الإسكان المتميز في 13 مدينة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حصل الخليج 365 على كراسة شروط الأراضي السكنية المتميزة، والتي تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 7 إبريل، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لعرض كراسات الشروط والتقديم ثم الحجز أون لاين لأول مرة في تاريخ طرح أراضي سكنية للأفراد.

وتبلغ أراضي الإسكان المتميز التي تطرحها الهيئة 1091قطعة أرض في 13 مدينة جديدة، شملت مدن (6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة).

ويبدأ التقديم من اليوم الأحد 7 إبريل وحتى18 إبريل، بينما يبدا التخصيص بأسباقية الحجز أون لاين من خلال الموقع المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com) يوم 30 إبريل وحتى 7 مايو المقبل.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: