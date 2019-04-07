محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: وصلت مطار القاهرة الدولي بعثة النادى الأهلي قادمة من جنوب أفريقيا عقب الخسارة من صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، وأنهت سلطات الأمن إجراءات وصول البعثة على طائرة خاصة. وتعرض الأهلي لهزيمة قاسية من صن داونز عصر أمس، السبت، بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لدوري أطبال أفريقيا. ويبدأ الأهلي صباح غداً الاستعداد لمباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري، ثم يلعب مع صن داونز السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يصل من جنوب أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.