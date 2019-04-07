محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.
واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.