صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 15253 نقطة، في بداية تعاملات الأحد. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، بينما استقر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.33% بنهاية تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 15248 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب خلال الجلسة.

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