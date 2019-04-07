انفجار خط لأنبوب غاز غرب إیران

محمد اسماعيل - القاهرة - كرمانشاه - (د ب أ):

أعلن مدیر عام "إدارة الازمات" في محافظة كرمانشاه غرب إیران، جلیل بالائی عن انفجار خط لأنبوب "غاز الاثیلین" في كرمانشاه غرب إیران، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن جليل بالائی قوله مساء السبت، إنه من المرجح أن یكون انهیار التربة الناجم عن الامطار الغزیرة التي سقطت خلال الایام الاخیرة وراء حادث انفجار أنبوب الغاز إلا أن الخبراء یعكفون حالیا علي دراسة الموضوع لتحدید السبب بدقة.

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وقال حاكم محافظة كرمانشاه فضل الله رنجبر بان الحادث وقع فی مرتفعات فیروزآباد وتفصله مسافة عن القري الموجودة فی المنطقة.

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وأشار إلى استمرار اشتعال النیران فی المنطقة.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد ذكرت الثلاثاء الماضي أن 19 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في جنوب إيران بعد الفيضانات والعواصف التي ضربت مناطق عديدة من البلاد، كما تسبب انهيار أرضى في محو قرية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا)عن وزير الصحة سعيد ناماكي قوله إن جميع الضحايا لقوا حتفهم في مدينة شيراز، عاصمة محافظة فارس.

وقال الوزير إن 100 شخص آخرين في شيراز أصيبوا، 28 منهم في حالة خطيرة.