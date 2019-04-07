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ترامب يشيد بجهود المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية

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 أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى باتجاه حدوده، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتعهد ترامب  في كلمة له أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري بمدينة لاس فيجاس بتعزيز أمن الحدود..معربا عن شكره للرئيس المكسيكي أندريس مانويل

لوبيز أوبرادور لدوره في إيقاف المهاجرين القادمين من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية توقفت عن تقديم نحو 600 مليون دولار لبعض دول أمريكا الوسطى.
وأشار الراديو إلى ارتفاع عدد المهاجرين
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وطالبي اللجوء الفارين من العنف في أمريكا الوسطى بشكل كبير، فيما يتواصل الانقسام السياسي بواشنطن بشأن ما إذا كان الوضع يستدعي"حالة طوارئ وطنية" التي أعلنها ترامب أم لا.
وكان ترامب قد شدد على تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات من المكسيك، حال لم تتم السيطرة على الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
 
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