ترامب يشيد بجهود المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى باتجاه حدوده، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتعهد ترامب في كلمة له أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري بمدينة لاس فيجاس بتعزيز أمن الحدود..معربا عن شكره للرئيس المكسيكي أندريس مانويل
وأشار الراديو إلى ارتفاع عدد المهاجرين
وكان ترامب قد شدد على تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات من المكسيك، حال لم تتم السيطرة على الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
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