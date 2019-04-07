مقتل 4 متظاهرين في احتجاجات السودان

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، اليوم الأحد، مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي، خلال الاحتجاجات المتواصلة.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم، إن الوفيات وقعت فجر اليوم، أثناء محاولة فض التظاهرات المليونية التي اندلعت أمس.

ونشرت الشرطة السودانية صباح اليوم، قوة ضخمة في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، حيث يعتصم هناك آلاف المتظاهرين منذ الأمس.

وقال شهود إن الشرطة عملت اليوم، على تفريق المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع".

وأشاروا إلى قيام الجيش بتوسيع المسافة بين المتظاهرين ومقر القيادة العامة في محاولة لإنهاء مسؤوليته في حماية المتظاهرين، وإفساح المجال أمام الأجهزة الشرطية والأمنية المتمركزة حول القيادة لتفريق المتظاهرين.

وكانت القوات المسلحة السودانية خاطبت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت فجر اليوم، لفض التظاهرات، وأعلنت حظراً للتجوال عند الثانية صباحاً بتوقيت الخرطوم دون تفاصيل أكثر بشأن الحظر.

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