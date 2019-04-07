كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو" يدعو المكسيك وأوروجواي وبوليفيا ودول الكاريبي لتعزيز الحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، المكسيك، وأوروجواي، وبوليفيا، ودول الكاريبي، إلى المساهمة في الحوار الوطني في البلاد.

وقال "مادورو"، خلال تجمع حاشد في كاراكاس: "أدعو رئيس المكسيك، ورئيس أوروجواي، ورئيس بوليفيا، ورؤساء وزراء 14 دولة من بلدان المجتمع الكاريبي، إلى أخذ زمام المبادرة في الحوار، الذي تم الاتفاق عليه في مونتيفيديو قبل شهرين".

وأضاف "مادورو"، أنه بمشاركة المكسيك وأوروجواي وبوليفيا ودول الكاريبي، يمكن لفنزويلا إقامة حوار وطني مع جميع القطاعات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.