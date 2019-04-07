كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب بولندي: على برلين دفع 900 مليار دولار تعويضات الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في عام 2018، أكد الرئيس البولندي، أندريه دودا، على أن قضية التعويضات من ألمانيا لا تزال مفتوحة وأنها "مسألة حقيقة ومسؤولية".

وقال يانوش زيفيتشاك، عضو المجموعة البرلمانية التي تتعامل مع القضية، لمجلة "WPolityce" البولندية، إنه يتعين على بولندا المطالبة بتعويضات من ألمانيا مقابل الحرب العالمية الثانية، والتي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار على الأقل.

وأضاف "زيفيتشاك": "طالما أن ألمانيا لا تسدد ديون بولندا للحرب العالمية الثانية - ونحن نتحدث عن مبلغ لا يقل عن 900 مليار دولار - يجب أن تظل برلين مقيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بهجماتها على الحكومة البولندية".

ووصف النائب، تجاهل السلطات البولندية لمسألة تعويضات الحرب العالمية الثانية على مدى السنوات الـ 30 الماضية بأنها "عار"، قائلًا: "يجب على الألمان تخصيص وسائل مالية مناسبة لدفع التعويضات".