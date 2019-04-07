كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تشكو قطر لـ"فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت كوريا الجنوبية بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد المرشح القطري سعود المهندي الذي فاز بعضوية "فيفا"، وذلك بشأن عروض مقدمة للناخبين تشمل زيارة الدوحة والسفر على درجة رجال الأعمال والإقامة في قطر.

ونشرت وكالة أسوشييتد برس الخطاب الذي قدمه رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم تشونغ مونغ جيو إلى رئيس لجنة الانتخابات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم راندال كونليف، ونقلته العربية، مطالباً إياه بالتحقيق على وجه السرعة في أي اشتباه بانتهاك لقواعد الانتخابات.

وجاء في الخطاب: "المهندي قدم بوضوح دعوات مجانية للناخبين، شاملة تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى الإقامة في الدوحة".

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وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت دعوة مماثلة مطلع الشهر الماضي للناخبين، وذلك لحضور مباراة منتخبها الوطني أمام كولومبيا لكنها ألغتها بعد تدخل كونليف الذي أشار إلى أن قواعد الانتخابات تحظر تقديم العروض أو الهدايا التي يمكن ربطها بدعم مرشح أو آخر، بينما كانت قطر تستضيف مباراة السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر التونسي أواخر الشهر.

وكتب تشونغ إلى لجنة الانتخابات بالاتحاد الآسيوي أنه زار 8 بلدان، بينما استخدم المرشح الفلبيني ماريانو أرانيتا جونيور طائرة خاصة بالمرشح القطري سعود المهندي، والإثنان فازا بمقاعد لتمثيل قارة آسيا في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعتبر المهندي أول قطري يدخل مجلس "فيفا" منذ إيقاف محمد بن همام عن العمل الرياضي بتهم فساد، كما منع المهندي من الترشح للانتخابات في 2016 بعدما تم إيقافه لمدة عام من قبل لجنة النزاهة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم تعاونه مع المحققين.