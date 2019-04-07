كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تكشف عن مفاوضات سرية مع فرنسا لتجنب توجيه ضربة عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النائب الإيراني، جواد كريمي قدوسي، أن وزارة الخارجية الإيرانية تقوم حالياً بإجراء مفاوضات سرية حول البرنامج الصاروخي، بهدف تجنب توجيه ضربة عسكرية لإيران.

ونقلت «العربية نت» عن قدوسي قوله في تصريحات لوكالة «خانه ملت» التابعة للبرلمان الإيراني، إن حكومة الرئيس حسن روحاني تجري محادثات سرية مع فرنسا حول القوة الصاروخية الإيرانية، مؤكدا أن «التسجيلات حول تلك المحادثات موثقة».

Advertisements

ووفقا لقدوسي، وهو قيادي بجبهة «الصمود» المتشددة، وهو تكتل برلماني مقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، أن«الحكومة لا تستطيع أن تنكر وجود هذه المفاوضات». وأضاف: «لقد أخبرت وزير الخارجية محمد جواد ظريف بنفسي أن تسجيلات مفاوضاتكم موجودة، وقال لي إن معلوماتك صحيحة لكننا لا نتفاوض معهم بل نتحدث إليهم فقط».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت سياسة حكومة روحاني هي الحد من خطر توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، قال قدوسي: «في الواقع، هذه السياسة تشجع تشديد العقوبات المفروضة على إيران».

يذكر أن فرنسا وبریطانیا وألمانیا، رغم حرصها على استمرار الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة الدول الكبرى (5+1) الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، إلا أنها اتخذت موقفا موحدا مع أمريكا حيال برنامج الصواريخ الإيراني المثير للجدل، وتجاربها الباليستية التي تعتبرها انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صدر عقب الاتفاق عام 2015، والذي يقضي بتجميد برنامج الصواريخ الإيراني.