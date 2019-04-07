اتبعوا نظاما غذائيا نباتيا للتّخلّص من التهاب اللّثّة ونزبفها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة ألمانية حديثة، أنّ من شأن النظام الغذائي النباتي أن يساهم في تقليل وتخفيف التهابات اللثة، وأنّ اتّباع أنظمة غذائية أخرى تعتمد أكثر على تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية والبطاطس المقلية والسكر والحلويات يساهم في زيادة فرص الإصابة بالالتهابات ومنها التهاب اللثة.

(Pixabay)

واعتمد الباحثون بكلية طب الأسنان جامعة فرايبورغ الألمانية، الذين أجروا الدراسة على مراقبة ومتابعة 30 مريضَا بالتهابات اللّثّة، بحيث قسموا لمجموعتين، اتّبعت المجموعة الأولى نظامًا غذائيًّا نباتيًّا، بينما استمرت المجموعة الثانية بتناول طعامها وفق نظامها المعتاد، وذلك على مدار أربعة أسابيع.

كذلك، كان النظام الغذائي الذي اتّبعته المجموعة الأولى منخفض الكربوهيدرات المعالجة والبروتينات الحيوانية وغنيًّا بالمصادر النباتية التي تحتوي على أحماض "أوميغا 3"، بالإضافة إلى فيتامين "سي" وفيتامين "دي".

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ووجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت هذا النظام القائم على النبات شهدت انخفاضًا كبيرًا في نزيف اللثة، كما أظهرت زيادة في نسب فيتامين "د"، مقارنة بالمجموعة الأخرى، إذ أظهرت نتائج الدراسة بوضوح إمكانية الحد من التهاب اللثة بشكل طبيعي عن طريق اتباع نظام غذائي نباتي يعزز الصحة العامة أيضًا.

ومن أبرز النباتات التي اعتمد عليها النظام الغذائي كانت الفلفل الأحمر والجوافة والبرتقال، الغنية بفيتامين "سي"، و رقائق الحبوب المدعمة الغنية بفيتامين "دي"، و والفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والنترات النباتية والألياف مثل التوت البري والفراولة والفاصوليا والسبانخ والبنجر، بذور الكتان ومكسرات الجوز.

(Pixabay)

ومن أعراض أمراض اللثة احتقانها والانتفاخ والنزيف، وفي مرحلة لاحقة تتشكل الجيوب اللثوية، مما يسبب رائحة الفم الكريهة.