كوكب: إيداع خارطة توحيد وإعادة القسائم في المنطقة الجديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء هضاب البلوط (غفعات ألونيم) على تخصيص الخارطة التفصيلية لمنطقة تشغيل وتجارة والتي أشرف على تجهيزها طاقم مهني من قبل مجلس كوكب أبو الهيجاء المحلي والذي عمل على استيفاء جميع الشروط المطلوبة والتي تم إقرارها في جلسة موازنة تضمن حقوق جميع المالكين ومنح الحق لكل صاحب أرض كما يجب.

والمنطقة الصناعية التي تمت الموافقة على تخصيصها لهدف بناء مصالح صناعية في المنطقة الشمالية من قرية كوكب أبو الهيجاء (المحاذية لمدخل القرية والقريبة من محطة الوقود)" وتصل مساحتها إلى حوالي 50 دونما والتي تشمل أيضا ترسيم شوارع تخدم الأرض التي تمت المصادقة عليها، كما أكد مهندس لجنة التنظيم المحلية هضاب البلوط، هادي نعامنة.

وقال المهندس نعامنة: "بعد استيفاء جميع الشروط المعمول بها، قامت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بنشر هذه الخارطة حتى المصادقة النهائية عليها كما هو متبع في مجال التخطيط والبناء"

وأضاف: "مجلس كوكب أبو الهيجاء المحلي يقوم بالتنسيق مع لجنة التخطيط والبناء المحلية والعمل على عدة خرائط مفصلة ومنها خريطة تفصيلية للمنطقة الشمالية (المحاذية للمنطقة الشرقية من مدخل كوكب) من كوكب والتي يجري العمل عليها من خلال تقسيم الأراضي للسكن وتخصيص مساحات لأراض عامة ومتنزهات والتي سيتم إيداعها قريبا في لجنة التخطيط والبناء المحلية هضاب البلوط".

وقام مجلس كوكب أبو الهيجاء المحلي بعد هذه المصادقة بإيداع خارطة توحيد وتقسيم منطقة التجارة والتشغيل ورقمها 0596940/261 من أجل المصادقة عليها في اللجنة المحلية، وذلك بعد النشر واطلاع الجمهور عليها ليتسنى لمن لديه ملاحظات أو اعتراضات حول الخارطة تقديمها في الفترة القانونية المسموح بها.

وبلغ عدد هذه القسائم إلى 30 قسيمة تتراوح مساحة الواحدة منها من نصف دونم وحتى 3 دونمات معظمها بملكية خاصة والباقي 11 قسيمة بملكية دائرة الأراضي تتراوح مساحتها بين 600 متر وحتى 1700 متر والتي سيتم تسويقها عن طريق وزارة الاقتصاد.

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كما أن منطقة التجارة والتشغيل الجديدة ستوفر فرص عمل لأصحاب الأراضي والمالكين لبناء مصالح تجارية وصناعه خفيفة وتوفر فرص عمل للأيدي العاملة والدخل لأصحابها، وكذلك ستشكل مصدر مالي للمجلس المحلي من خلال ضريبة المسقفات "أرنونا".

وجرى التوقيع على المصادقة في اللجنة المحلية للتنظيم والبناء هضاب البلوط من قبل رئيس اللجنة المحلية، رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، ومهندس لجنة التنظيم المحلية، هادي نعامنة، ومخطط اللجنة المهندس أيمن أسعد، بحضور رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء المحلي، زاهر صالح.

وقال رئيس مجلس محلي كوكب: "لقد سعى مجلس كوكب المحلي لتقديم كل ما يلزم من طلبات وخرائط لإتمام إنجاح هذا المشروع الحيوي بحيث تمكن المجلس المحلي في وقت سابق أيضا من استعادة 18 دونما كانت تتبع لنفوذ مجلس 'مسغاف' الإقليمي. منطقة التجارة والتشغيل الجديدة ستفتح آفاقا جديده لتطوير وبناء مصالح وورش عمل، وستعود بالخير والمنفعة ولمصلحة أهالي بلدنا والمنطقه"

وأردف صالح: "المجلس المحلي سيقوم بتجنيد ورصد الميزانيات اللازمة من مكاتب حكومية عديدة لأجل تطوير هذه المنطقة الحيوية والمهمة".

وقال رئيس بلدية شفاعمرو ورئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء هضاب البلوط، عرسان ياسين: "أبارك هذه الخطوة الإيجابية لرئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء المحلي، الأخ زاهر صالح، وطاقم المجلس المحلي ولمواطني كوكب الذين أعتز بهم جدا، وآمل أن يعود هذا المشروع الحيوي بالفائدة والمنفعة على جميع مواطنيها".

وأضاف: "ثمرة هذا المشروع جاءت بعد مجهود كبير لرئيس مجلس كوكب المحلي الذي أشكره على اهتمامه ببلده والاعتناء بالأمور التي تخدم البلد وأرجو الخير للجميع. أثمن أيضا التعاون القائم بين السلطات المحلية رؤساء وطواقم في البلدات الخمس التابعة للجنة المحلية للتخطيط والبناء هضاب البلوط: شفاعمرو، كوكب، عبلين، كفر مندا وبئر المكسور".

وناشد ياسين اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بـ"التسهيل للمواطنين في هذه البلدات والبحث عن حلول مناسبة من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لبناء المساكن والتخفيف من وطأة الضائقة السكنية لكثير من المواطنين".