أبو سنان: إصابة شاب من دير الأسد في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شاب يبلغ من العمر 35 عاما من دير الأسد لجريمة إطلاق نار خلال تواجده في بلدة أبو سنان، صباح اليوم الأحد.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة في القسم العلوي من جسده.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.