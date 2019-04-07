انت الان تتابع تفاصيل خبر أسرى فلسطينيون يبدؤون إضراباً في سجون الاحتلال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 09:48 صباحاً - شرع أسرى فلسطينيون في الإضراب عن الطعام، اليوم الأحد؛ احتجاجاً على إجراءات إدارة السجون تجاههم، خاصة تركيب أجهزة للتشويش على الاتصالات الخلوية تم توجيهها نحو أقسام السجون التي يحتجزون فيها، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

من ناحيتها قالت "القناة 13" الإسرائيلية إن عدداً من الأسرى المنتمين لحركة حماس شرعوا في إعادة وجبات الطعام صباح اليوم (الأحد)، في إشارة إلى بدء الإضراب، وحسب إجراءات إدارة السجون لا يعتبر السجين مضرباً عن الطعام إلا بعد إعادته ثلاث وجبات.

وكان جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، نفى مساء السبت التوصل لاتفاق مع الأسرى الفلسطينيين، يقضي بإزالة أجهزة التشويش من داخل السجون.

وتعهد أردان في تغريدة على منصة "تويتر" السبت، بالاستمرار في تركيب أجهزة التشويش، ومواصلة الحملة الخاصة بحثاً عن الهواتف المهربة داخل السجون.

أردان أضاف: "يتم الاستعداد للتعامل مع الإضراب عن الطعام المقرر أن يبدأ به السجناء الأمنيون في السجون غداً (اليوم الأحد)".

ويقول المعتقلون الفلسطينيون إن أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة المُهربة للسجون تضر بصحتهم.

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وتناول موقع "واللا" الإخباري، استعدادات إدارة سجون الاحتلال لإمكانية إعلان الأسرى الإضراب اليوم الأحد، وقال إن إدارة السجون تخشى من إحراق الأسرى الفلسطينيين مهاجعهم، أو من تنفيذهم هجمات ضد السجانين الإسرائيليين، وربما محاولات للهروب.

الموقع العبري أضاف أن إدارة السجون أوصلت رسائل تهديد للأسرى بأنها ستقمع الإضراب، وستتخذ إجراءات مثل عزل الأسرى، ونقلهم من سجن لآخر.

وأشار الموقع إلى أن "علاج المضربين عن الطعام الذين قد يضربون عن الشرب أيضاً، سيكون في السجون، ولن يتم نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية".

ويتوقع أن يتسع الإضراب شيئاً فشيئاً في صفوف الأسرى الفلسطينيين، ومن المقرر أن يشمل في بدايته الهيئة القيادية العليا للأسرى، وفي حالة عدم استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم، فستتوسع دائرة المضربين عن الطعام.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع 2019 تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي توتراً على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون؛ بذريعة استخدام المعتقلين لأجهزة اتصال نقالة "مهربة".

وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية؛ على إثر اقتحام قوات خاصة عدداً من المعتقلات، والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع؛ ما أدى لإصابة العشرات؛ بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 6 آلاف فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.