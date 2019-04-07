انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الخارجية العماني: "إسرائيل" ليست مطمئنة على مستقبلها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 09:48 صباحاً - قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، إن "إسرائيل" ليست مطمئنة على مستقبلها واستمرارها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بن علوي خلال كلمة له في جلسة خلال "منتدى دافوس"، الذي تستضيفه الأردن للمرة العاشرة، في منطقة البحر الميت أمس السبت: "أنا مقتنع أن الإسرائيليين كانوا قادرين على الحصول على كل شيء من المجتمع الدولي، بما يعني أنهم يمتلكون كل مصادر القوة".

ودعا الدول العربية، إلى "تبديد مخاوف إسرائيل بإجراءات واتفاقات حقيقية مع إسرائيل"، قائلاً: "أعتقد أننا كعرب علينا أن نكون قادرين على أن نسعى إلى تبديد هذه المخاوف، بإجراءات واتفاقات حقيقية بيننا وبين إسرائيل".

Advertisements

وأضاف: "رغم كل قوتها ليست مطمئنة على مستقبلها واستمرارها بالمنطقة، ولا تشعر بالأمان لأنها ليست دولة عربية".

وحتى الآن لا توجد علاقات دبلوماسية بين سلطنة عمان و"إسرائيل"، إلا أنهما وقّعا في يناير 1996، اتفاقاً حول افتتاح متبادل لمكاتب تمثيل تجارية، غير أن العلاقات جُمدت رسمياً مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أكتوبر عام 2000.

وخلال السنوات القليلة الماضية، طورت "إسرائيل" علاقات جيدة عبر قنوات غير معلنة مع عدد من الدول العربية.

كما زار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سلطنة عُمان، في أكتوبر 2018، والتقى حينها السلطان قابوس بن سعيد، في أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوى منذ عام 1996.