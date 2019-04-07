شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيرانية تطرد عدداً كبيراً من موظفيها والان مع التفاصيل

طردت جريدة ”همشهري“ الإيرانية اليومية، التابعة لبلدية طهران، عددًا كبيرًا من موظفيها.

وأفاد مراسلي الصحيفة وفقاً لتقرير إعلامية نشرت اليوم، أنه منذ صباح يوم أمس السبت في أول يوم عمل من العام الإيراني الجديد طردوا عندما دخلولوا مبنى الصحيفة .

Advertisements

ولم يتم الإعلان عن العدد الدقيق للمطرودين، لكن بعض المصادر قالت إن العدد وصل إلى نحو 70 صحفيًا.

وأكدت رئيسة تحرير وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية الإصلاحية، فاطمة مهدياني، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ ”تويتر“، صحة طرد العشرات من صحفيي جريدة ”همشهري“.

و“همشهري“، هي صحيفة إيرانية يومية تأسست عام 1990م ، وتصدر باللغة الفارسية، وأسسها، غلام حسين كرباسجي، وتعد من أهم وسائل الإعلام الإيرانية بسبب جذبها للإعلانات وتمويلها من قبل بلدية العاصمة طهران.