لاريجاني يصف زيارة بري الى العراق بأنها "ناجحة ومهمة"

الخليج 365/ بغدادوصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، الاحد، زيارة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الى العراق الاسبوع الماضي بأنها كانت "ناجحة ومهمة".

وقالت وكالة "تسنيم" الايرانية للأنباء، إن "لاريجاني اجرى مباحثات مع بري في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي".

ووصف لاريجاني زيارة بري الاخيرة الى العراق بأنها "ناجحة جداً"، قائلا، نظراً لدوركم في تأليف الحكومة كانت زيارتكم الى العراق فرصة مهمة لاسيما وأنه كان لكم لقاء مهم مع المرجع آية الله السيستاني".



وتلمس رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في حديث ادلى به لـ السومرية قبيل مغادرته بغداد، يوم الجمعة الماضي، مستقبلا اكثر اشراقا للعراق، مشيرا الى أن حلول المشكلات التي يعاني منها البلد تكمن داخل المؤسسات العراقية، فيما أكد ضرورة تمتين الوحدة ومكافحة الفساد وعدم ابقاء الحكومة "بتراء".

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وصل، الأحد (31 آذار 2019)، إلى العراق في زيارة رسمية التقى خلالها الرئاسات الثلاث وعدد من القيادات السياسية، بالاضافة الى مراجع الدين في النجف، ووكلاء المرجعية العليا في كربلاء قبل أن يغادر البلاد متوجها الى لبنان صباح الجمعة (5 نيسان 2019).

