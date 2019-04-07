انت الان تتابع للأسبوع الـ21.. احتجاجات السترات الصفراء مستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السترات الصفراء - صورة أرشيفية

تنطلق احتجاجات السترات الصفراء في باريس، اليوم للسبت، الـ21 على التوالي، من 3 نقاط أكبرها من ساحة الجمهورية نحو "لارش دو لاديفانس"، في مسيرة مرخصة من قبل الشرطة، واختارت "السترات الصفراء" أن تكون مدينة روون، مركزا لتجمع كبير هذا السبت، وحسب النداءات الصادرة عن قياديي الحراك فإن الشعارات هذا الأسبوع ستركز على المستوى المعيشي والمطالبة بنظام ضريبي عادل، فيما ووجهت وزارة الخارجية الروسية تحذيرا للمواطنين الروس المتواجدين في فرنسا، من احتمال فرض قيود على عمل وسائط النقل في المدن الكبرى بفرنسا بسبب الاحتجاجات.

وقالت الخارجية الروسية في تغريدة على تويتر: "فرنسا.. في باريس والمدن الرئيسية في هذه الدولة، يتوقع تنظيم مظاهرات لأنصار حركة "السترات الصفراء" وقد يترافق ذلك مع فرض إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك تقييد حركة المرور"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم". اقرأ أيضا| هل اتجهت السترات الصفراء للإرهاب

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