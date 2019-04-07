إخلاء 7 قرى غرب إيران تحسبا لانزلاق أرضي بسبب الفيضانات

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أصدرت لجنة إدارة الازمات في خرم آباد غربي ايران السبت أوامر باخلاء 7 قرى بسبب تعرضها لانزلاق أرضي جراء الفيضانات التي تجتاج البلاد. وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن لجنة ادارة الأزمات في مقاطعة خرم آباد أمرت بإخلاء 7 قرى تابعة لهذه المقاطعة.

وتتعرض قريتان في منطقة زاغة وجزء من أراضي منطقة زردآباد إضافة إلى عدد من القرى في الناحية المركزية من المقاطعة إلى انزلاق أرضي، مما جعل المسؤولين أن يصدروا اوامر باخلاء هذه المناطق باسرع وقت ممكن.

وأعلنت الحكومة الإيرانية عن ارتفاع حصيلة الفيضانات التي تجتاج البلاد إلى نحو 70 قتيلا، واشار قائم مقام مدينة دشت آزادكان في تصريح إلى زيادة حجم المياه الجارية في نهر كرخة ما جعل محافظ خوزستان يصدر الاوامر باخلاء جميع مناطق قضاء دشت آزادكان التي تشمل 4 مدن وهي سوسنكرد وبستان وأبوحميظة وكوت سيد نعيم والقرى التابعة لها بالإضافة إلى مدينة رفيع في قضاء هويزة.