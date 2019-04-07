- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور"، فقد تم العثور على جمجمة الرجل، شارلز أوبينير، 25 سنة، خلال الأسبوع الماضي، في ولاية ميشغان.
وقام القاتل، برادي أوسترابك، باستدراج الضحيتين وقام بدعوتهما إلى البيت بعدما اتفقا على اللقاء لأجل ممارسة الجنس عن طريق موقع إباحي في الولايات المتحدة.
ولقيت الشابة سلوكوم، 18 سنة، مصرعها خنقا على يد القاتل، في سنة 2014، أما صديقها فقتل بطلقة نارية في الرأس، وفق ما أظهره تقرير الطب الشرعي.
وخضعت الضحية التي كانت حاملا في الشهر الثامن، لصنوف مروعة من التعذيب طيلة خمسة أيام، وتعرضت للاعتداء والتعذيب وأجبرت على تدخين الماريوانا.
في غضون ذلك، انتحر القاتل المشتبه فيه، عن طريق طلقة نارية، خلال مطاردته من قبل عناصر الشرطة.
وعقب الجريمة، تم العثور على عدة أجزاء قليلة فقط من الراحل، وأنهت جمجمة الرجل التي عُثر عنها مؤخرا الجدل بشأن طريقة الوفاة.
وأعرب الضابط في شرطة ولاية وايومينغ، جيمس ماغوفي، عن ارتياحه بعد العثور على جمجمة القتيل، قائلا إن هذا الاكتشاف سيغلق الملف بشكل نهائي ويضع حدا لانتظار العائلة.
شاهد أيضًا: هل نظامك الغذائي قاتل؟
مقدم من بي بي سي
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
رجل يركض نحو سيارة الملك المغربي محمد السادس
ركض رجل نحو سيارة الملك المغربي محمد السادس أثناء مرور موكبه مع البابا فرانسيس في شوارع العاصمة الرباط.بي بي سي
-
أوضاع المغاربة الذين تركوا الإسلام واعتنقوا المسيحية
Advertisements
وصل البابا فرانسيس إلى العاصمة المغربية الرباط ، في زيارة قصيرة تستغرق يومين. وتتمحور الزيارة حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.بي بي سي
-
هكذا يريد الاتحاد الأوروبي التحكم في سرعة السيارات في عام 2022
سيتم تزويد جميع السيارات المباعة في أوروبا من عام 2022 بتكنولوجيا الحد من السرعة ، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي مؤقتًا على القواعد الجديدة.بي بي سي
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر جمجمة تحل لغز مقتل رجل وزوجته قبل 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.