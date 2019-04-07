الجيش الوطني الليبي يحكم الطوق على طرابلس ويتوعد الإرهابيين

أبوظبي

أحكم الجيش الوطني الليبي الطوق، الأحد، على العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرته على معظم النقاط الاستراتيجية حول المدينة، وعلى مطارها الدولي، وسط أنباء عن قرب اقتحام المدينة لطرد المليشيات الإرهابية منها.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري لسكاي نيوز عربية، الأحد، إن "العمليات تسير بشكل ممتاز.. دخلنا أحياء المدينة من الجنوب والجنوب الغربي، وهناك اشتباكات قوية والمليشيات تحاول استعادة طريق أم وادي الربيع، وهو من أهم الطرق الاستراتيجية، نحن نتقدم في 7 محاور الآن".

وأكد المسماري أن الجيش استرجع عدة...