اعلن المكتب الاعلامي للوزير السابق ​وديع الخازن​ "ان مصادر موثوقة لرئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق وديع الخازن اكدت أن ​خطة الكهرباء​ ستقر في ​مجلس الوزراء​ في ​بعبدا​ نهار الأثنين حتى لو أدى الأمر الى اللجوء للتصويت".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الخازن: تلقى معلومات بأن خطة الكهرباء ستقر غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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