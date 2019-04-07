الدفاع العراقية: وصول 6 طائرات من طراز "إف-16" إلى قاعدة بلد الجوية

أعلنت وزارة الدفاع ​العراق​ية عن وصول 6 طائرات حربية أمريكية من طراز "إف-16" إلى قاعدة بلد الجوية، ضمن العقد المبرم بين العراق و​الولايات المتحدة​. وكان في استقبال الطائرات قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن ​أنور حمه​ أمين.

وكان العراق تسلم أول ​طائرة​ من طراز "إف-16" من شركة لوكهيد مارتن الأميركية في حزيران عام 2014 وذلك ضمن صفقة أبرمت عام 2011 تشمل 36 طائرة مقاتلة من هذا الطراز، على أن يتم تسليمها على دفعات، وذلك في إطار محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.