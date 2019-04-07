وزير الإعلام الباكستاني: نبذل مساع جادة لإحياء الاقتصاد الوطني

أكد وزير الإعلام والإذاعة ال​باكستان​ي فواد حسين شودري أن حكومة حزب الإنصاف تبذل مساعيها الجادة لإحياء ​الاقتصاد​ الوطني، موضحا ان "​الحكومة​ تعمل على مشاريع التنمية لرفاهية الشعب في البلاد، موضحًا أن حكومة حزب الإنصاف ستكمل مدة حكمها الدستوري".

وأضاف أن الحكومة تعمل على السياسات الاقتصادية لجذب المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن البلاد ستستمر في مواصلة عملية المحاسبة الجارية في البلاد دون أي تمييز، كما أنها عازمة على استئصال ظاهرة ​الفساد​ من البلاد.